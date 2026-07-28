Kelsey Grammer: politieke correctheid belemmert Hollywood

Kelsey Grammer vindt dat politieke correctheid het werk van scenarioschrijvers in Hollywood in de weg zit. De 71-jarige acteur, bekend van de sitcom Frasier, zegt in de podcast van Katie Miller dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van komedieseries.

"Het idee dat je te politiek correct moet zijn, is het creatieve proces waarschijnlijk aan het kapotmaken", zegt Grammer.

Hij denkt ook dat veel sitcoms hun publiek onderschatten. Volgens de acteur was Frasier juist succesvol omdat de serie ervan uitging dat kijkers intelligent genoeg waren om de humor en de personages te waarderen. "Ze vertrouwen hun publiek niet meer", aldus Grammer.

Frasier liep elf seizoenen en won tijdens zijn oorspronkelijke reeks 37 Emmy Awards en twee Golden Globes.