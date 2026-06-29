Kempi moet alsnog dwangsom betalen aan ex voor TikTok-video

Kempi moet alsnog een dwangsom betalen aan zijn ex-partner, omdat hij TikTok-beelden van hun gezamenlijke kind online liet staan. Dat heeft de rechtbank van Den Haag beslist na een kort geding van Kempi. Daarnaast draait de rapper ook op voor de proceskosten van 1459 euro.

In april had de rechter al bevolen dat Kempi herkenbare beelden van het kind van sociale media moest verwijderen. Omdat hij dat niet gedaan zou hebben, maakt zijn ex aanspraak op een dwangsom van 90.000 euro. In het kort geding dat twee weken geleden plaatsvond, zei de advocaat van Kempi dat het fragment door een technische fout toch online stond. Volgens het vonnis van maandag is daar geen bewijs voor geleverd en was het de verantwoordelijkheid van de vader om te controleren of het filmpje echt weg was.

Daarbij vond Jerrely Slijger, zoals de rapper echt heet, de dwangsom onredelijk en zei hij het niet te kunnen betalen. De rechter oordeelt nu dat dit argument onvoldoende is om van de dwangsom af te zien.

De rapper werd eerder dit jaar al veroordeeld tot zeven maanden cel vanwege onder meer de bedreiging van een zwangere vrouw en poging tot dwang, waartegen hij in hoger beroep gaat.