Kempi vecht dwangsom over video aan

Rapper Kempi heeft zich maandag in de rechtbank verzet tegen een dwangsom waar een ex-partner van hem aanspraak op heeft gemaakt. Maandagmiddag zaten de rapper en zijn ex, met wie hij samen een kind heeft, tegenover elkaar in de rechtbank in Den Haag.

In april had de rechter al bevolen dat Kempi herkenbare beelden van het kind van sociale media moest verwijderen. Omdat hij dat niet gedaan zou hebben, had zijn ex-partner aanspraak gemaakt op de dwangsom. Het bedrag voor de overtreding was inmiddels opgelopen tot tienduizenden euro's. Het geschil maandag ging over een fragment op TikTok waarin een geblurde foto van het kind te zien was. De advocaat van Kempi voerde aan dat de rapper het fragment wel had verwijderd, maar dat het door een technische fout toch online stond. Volgens de advocaat was er geen sprake van onwil of het bewust niet naleven. Hij zei ook meerdere keren dat zijn cliënt de "astronomisch hoge dwangsom" simpelweg niet zou kunnen betalen.

Volgens de advocaat van zijn ex was Kempi er begin mei op gewezen dat het fragment offline gehaald moest worden, maar bleef het nog lange tijd online staan. Jerrely Slijger, zoals de rapper echt heet, hoorde de tegenpartij tijdens de zitting soms met zijn hoofd in zijn handen aan. Hij reageerde gefrustreerd en zei onder meer dat hij blut is en geen inkomsten heeft. Ook zei hij dat hij er geen baat bij had om het gewraakte fragment online te houden. Op een gegeven moment werden de emoties zo heftig dat hij de zaal onder begeleiding verliet. Pas tegen het einde van de zitting kwam hij weer terug.

Zijn ex-partner zei zelf geen kwade wil te hebben tegenover de rapper. "Ik wil geen ruzie", zei ze onder meer. "We hebben een kind samen en die verdient een band met zijn vader."

De rechter doet op 29 juni uitspraak in de zaak.