Kensington en Isabèl Usher bij komende editie Qmusic Top 40 Live

Kensington, Isabèl Usher en Rutger van Barneveld maken volgend jaar deel uit van de line-up van de nieuwe editie van Qmusic Top 40 Live. Dat heeft dj Domien Verschuuren vrijdag bekendgemaakt in de uitzending van de Top 40 op Qmusic.

Qmusic Top 40 Live vindt volgend jaar plaats op 12 maart in Rotterdam Ahoy. Naast voornoemde artiesten treden ook Bente, Claude, Flaire, Ilse DeLange, Justen de Wildt, Russo, Suzan & Freek, The Bausa en The Opposites op.

Tijdens de show worden ook de Qmusic Top 40 Awards uitgereikt.