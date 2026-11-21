EINDHOVEN – De kersttournee van Johan Vlemmix heeft een uitverkochte voorstelling te pakken. Voor The Christmas Experience, waarmee de Eindhovense entertainer vanaf eind november door Nederland en Duitsland trekt, zijn alle reguliere toegangskaarten voor het optreden in Castricum op 19 december verkocht. Voor de andere speeldata loopt de kaartverkoop nog. De eerste voorstelling staat al over een week op het programma.

De productie van Vlemmix is een omvangrijke onderneming. Met een orkest van 35 muzikanten, meerdere zangers en zangeressen en een uitgebreid theaterprogramma wil de organisatie het publiek een avondvullende kerstshow voorschotelen. De voorstellingen vinden plaats in verschillende Nederlandse en Duitse theaters.

Castricum volledig uitverkocht

De belangstelling voor de kerstvoorstelling heeft in Castricum inmiddels geleid tot een uitverkochte theaterzaal. Voor het optreden in Theater Koningsduyn op zaterdag 19 december zijn geen reguliere toegangskaarten meer verkrijgbaar.

Ook bij de officiële ticketverkoper Eventim staat de voorstelling inmiddels als niet beschikbaar geregistreerd. Daarmee is Castricum de duidelijkste aanwijzing voor de belangstelling die de productie in aanloop naar de feestdagen weet te trekken.

Hoe de verkoop zich bij de overige theaters ontwikkelt, is minder duidelijk. Op de officiële website van de productie worden voor de andere aangekondigde speeldata nog mogelijkheden aangeboden om kaarten te bestellen.

Concrete aantallen verkochte tickets of percentages van de beschikbare zaalcapaciteit zijn niet gepubliceerd. Daardoor valt nog niet vast te stellen hoeveel bezoekers de volledige tournee uiteindelijk zal trekken.

Grote productie moet publiek overtuigen

Met The Christmas Experience kiest Vlemmix voor een theaterproductie waarbij muziek en entertainment samenkomen. De show wordt gedragen door een groot liveorkest en een gezelschap van solisten.

Het muzikale programma grijpt terug op de tijd van grote Amerikaanse kerstshows, met invloeden uit het repertoire van Frank Sinatra, Bing Crosby en Glenn Miller. Naast bekende kerstmelodieën krijgen humor, nostalgie en theatrale elementen een plaats in de voorstelling.

Een dergelijke productie brengt aanzienlijke organisatorische uitdagingen met zich mee. Niet alleen moeten tientallen musici, artiesten en medewerkers worden ingezet, ook vervoer, techniek, decor en de verschillende theaterlocaties vragen om een uitgebreide voorbereiding.

De kaartverkoop is daarmee een belangrijke factor voor het financiële resultaat van de tournee. Een uitverkochte voorstelling is een gunstig signaal, maar geeft op zichzelf nog geen volledig beeld van de opbrengsten of kosten van de productie.

Nog kaarten voor verschillende speelplaatsen

De tournee begint op zaterdag 28 november in het Duitse Leer. Een dag later staat een middagvoorstelling gepland in Nordhorn.

Vervolgens reist het gezelschap verder door Nederland. Op 6 december wordt opgetreden in Theater Aan de Slinger in Houten. Daarna volgen Den Oever op 12 december en twee voorstellingen in Leiden op 13 december.

Na het uitverkochte optreden in Castricum wordt de reeks op 20 december afgesloten in Utrecht, waar de voorstelling plaatsvindt in Theater ZIMIHC Zuilen.

Voor verschillende optredens liggen de reguliere toegangsprijzen rond de 25 euro. Bij sommige locaties gelden afwijkende tarieven voor kinderen en kunnen reserveringskosten bijkomen.

Opvallend genoeg geen voorstelling in Eindhoven

Hoewel Johan Vlemmix al tientallen jaren nauw verbonden is met Eindhoven, ontbreekt zijn eigen stad op de huidige tourlijst.

Dat is opvallend, omdat de entertainer juist in Eindhoven landelijke bekendheid verwierf met zijn uiteenlopende initiatieven, optredens en bijzondere ondernemingen.

Voor Eindhovenaren die de kerstshow willen bezoeken, liggen onder meer Houten en Utrecht als alternatieven voor de hand. Of er alsnog een voorstelling in de regio Eindhoven wordt toegevoegd, is niet bekend.

Vlemmix richt zich met deze productie op een breed publiek. De combinatie van bekende kerstmuziek, een groot orkest en luchtig entertainment moet zowel gezinnen als liefhebbers van traditionele kerstconcerten aanspreken.

Komende weken bepalend

Met de première in Duitsland in zicht breekt voor de organisatie een belangrijke periode aan. De komende weken zal blijken hoeveel publiek de kerstshow ook in de andere theaters weet te trekken.

De uitverkochte voorstelling in Castricum betekent in ieder geval dat de productie daar op voldoende belangstelling kan rekenen om alle beschikbare reguliere plaatsen te verkopen.

Of dat succes zich bij de overige voorstellingen herhaalt, moet nog blijken. De daadwerkelijke verkoopresultaten van de volledige tournee zijn voorlopig niet bekend.