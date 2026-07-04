Het Italiaanse festival Sanremo, dat doorgaans de inzending van Italië voor het Eurovisie Songfestival aflevert, ziet er vanaf volgend jaar iets anders uit. Dat zegt presentator en artistiek directeur Stefano De Martino tegen de krant Corriere della Sera.

De winnaar van het festival wordt doorgaans gevraagd om namens Italië deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van dat jaar. Afgelopen februari waren er drie avonden waarop de deelnemers hun nummer ten gehore brachten, voordat tijdens de grote finale op zaterdag een winnaar werd verkozen die werd uitgenodigd voor het songfestival. Dit jaar was dat de Napolitaanse zanger Sal Da Vinci met het nummer Per sempre sì.

Als het aan De Martino ligt, zijn er volgend jaar minder inzendingen om uit te kiezen en krijgt het festival bovendien twee winnaars. Op dinsdag en woensdag treden alle deelnemers op met hun nummer en op vrijdag wordt de inzending voor het songfestival gekozen. Op zaterdag vindt de finale van Sanremo plaats en wordt de winnaar van het hele festival gekozen.

"Het is dus een competitie binnen een competitie. Er komt een festivalwinnaar en een zanger die doorgaat naar het Eurovisie Songfestival", stelt de presentator en artistiek directeur. Dit kan ook volgend jaar nog steeds dezelfde persoon zijn. "De artiesten krijgen de kans om hun optreden vorm te geven volgens hun eigen creatieve visie. En ik denk dat dit al een kleine impuls is voor het internationale karakter van het festival."