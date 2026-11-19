Khloé Kardashian denkt dat ze demiseksueel is. Die gedachte ontstond tijdens een gesprek met goede vriend Simon Huck in haar podcast Khloe in Wonder Land. "Een demiseksueel is iemand die alleen romantisch en intiem kan zijn met iemand als er eerst een emotionele band is opgebouwd", legde Huck uit. Hij voegde eraan toe dat een onenightstand zonder "bijna onmogelijk" is.

De 42-jarige Kardashian zei zich daarin te herkennen. "Ik denk niet dat ik ooit een onenightstand heb gehad. Dat zou ik me wel herinneren", vertelde ze. "Ben ik een demi? Wauw", vroeg de Amerikaanse mediapersoonlijkheid zich hardop af.

Verder zei de realityster momenteel niet klaar te zijn om zich aan iemand te binden, maar wel bepaalde aspecten van een romantische relatie te kunnen missen. "Soms wil ik gewoon gekust worden", gaf ze toe. "Maar niet per se met de gedachte: ik moet gewoon seks hebben. Soms mis ik gewoon een normale, fijne knuffel, maar dan wel van iemand van wie je die knuffel echt wilt."

Kardashian zag in 2021 haar relatie stranden met Tristan Thompson. Sindsdien vertelt ze regelmatig over haar liefdesleven en dat ze na haar relatiebreuk celibatair leeft. Dat houdt in dat ze bewust ongehuwd blijft en geen seksueel contact onderhoudt.