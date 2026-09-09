Kid Cudi wil dat de zaak die M.I.A. tegen hem heeft aangespannen niet wordt behandeld. Mathangi Arulpragasam, zoals M.I.A. eigenlijk heet, had de rapper aangeklaagd nadat hij haar uit zijn tour had geschrapt.

Kid Cudi had M.I.A. begin mei van zijn tour geweerd, nadat zij een tirade had afgestoken over onder meer immigranten. Volgens M.I.A. was haar ontslag onterecht. De advocaat van Kid Cudi stelt volgens Billboard dat de zaak ongegrond is. Volgens Mathew Rosengart valt de inhoud van een concerttour onder de vrijheid van meningsuiting en dus had Kid Cudi het recht om te bepalen hoe zijn shows eruit zouden zien.

De Amerikaanse rapper begon eind april met zijn Rebel Ragers Tour in Noord-Amerika. Zijn tour duurde tot eind juni.