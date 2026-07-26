Kieran Culkin speelt de duivel in Halloween-special Family Guy

Kieran Culkin krijgt een gastrol in de Halloween-special van de animatieserie Family Guy. De acteur, bekend van onder meer Succession, vertolkt daarin de rol van de duivel. Dat is bekendgemaakt tijdens Comic-Con in San Diego.

In de Halloween-special belanden de pratende hond Brian en de baby Stewie in de hel vanwege hun gedrag in de afgelopen 24 seizoenen. Als ze daar zelfs de duivel weten te ergeren, krijgen ze onverwacht de leiding over de onderwereld.

Ook maakt Family Guy dit jaar opnieuw speciale Halloween- en kerstafleveringen voor streamingdienst Hulu. Het reguliere 25e seizoen van de animatieserie verschijnt in 2027.