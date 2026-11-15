Kiki Bosman deelt onzekerheden over moederschap

Kiki Bosman ervaart "onzekerheden en uitdagingen" binnen het moederschap. Dat deelt de programmamaakster en presentatrice in een bericht op Instagram. "De roze wolk blijkt niet waterdicht en hoe langer ik mama ben, hoe meer het moederschap op het Hollandse weer begint te lijken", schrijft de 31-jarige moeder.

Bosman en haar partner Tim Senders, die ook presentator is, werden in september ouders van zoon Solé Jo. Het moederschap brengt Bosman veel tegenstrijdigheden. "Nog nooit zo compleet, maar ook soms zo leeg gevoeld. Nooit alleen en toch soms eenzaam, willen stilzitten maar 100 ballen hooghouden, nog nooit zo verliefd, maar ook nog nooit zo gefrustreerd. Extreem trots op het lijf, maar ook erg onzeker", deelt ze.

De presentatrice wijt de gevoelens aan hormonale wisselvalligheid. "Ergens schaamde ik me daarvoor of wist ik niet of het normaal was... want met zo'n prachtig, lief en gezond mannetje heb je toch helemaal geen recht op een rotdag en tranen? Maar dat is eigenlijk zo onterecht."

Bosman vindt het gek dat ze weinig openbare berichten ziet over deze worstelingen bij anderen. "We hoeven heus niet altijd mooi weer te spelen, het is immers zo wisselvallig als wat", vervolgt ze. "Dus wat mij betreft gebruiken jullie deze post en de comments om eerlijk te delen wat jij als mama soms moeilijk vindt, waar je je misschien voor schaamt of wat je graag eerder had willen weten."