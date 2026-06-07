Nadat ze zaterdag had gezien hoe hij zich als derde kwalificeerde, was Kim Kardashian er zondag getuige van hoe haar vriend Lewis Hamilton als tweede finishte tijdens de Grote Prijs van Monaco. De Britse Formule 1-coureur schoof een plekje op, mede doordat de als tweede gestarte Max Verstappen bij de start niet wegkwam.

Het was voor Hamilton het tweede podium op rij, want bij de Grote Prijs van Canada eind mei eindigde hij ook als tweede achter winnaar Kimi Antonelli, die de race in het prinsdom zondag ook op zijn naam schreef. Met zijn achtste podium in Monaco kwam de Ferrari-coureur op gelijke hoogte met de legendarische Formule 1-coureur Ayrton Senna, die net zo vaak op het podium eindigde in Monaco.

Kardashian, die na maanden van geruchten over hun relatie onlangs voor het eerst beelden met Hamilton op Instagram deelde, stond tijdens de podiumceremonie bij het Ferrari-team op de grid te kijken. Ze droeg een witte jurk en een zonnebril met paarse glazen. De realityster filmde het tafereel op haar telefoon terwijl prinses Charlène van Monaco de zilveren bokaal aan Hamilton uitreikte.