Kimmel geëmotioneerd tijdens speech voor vriend Adam Carolla

Jimmy Kimmel kreeg tranen in zijn ogen toen hij tijdens een speech over vriend en radiomaker Adam Carolla sprak. Carolla werd door de talkshowhost geëerd toen hij een ster ontving in de categorie radio op de Hollywood Walk of Fame.

Op beelden, gedeeld door Variety, is te zien dat Kimmel Carolla een "levenspartner" noemt. "En als dat homoachtig klinkt, dan is dat maar zo", zei hij. De twee ontmoetten elkaar in 1994 toen Kimmel aan een radioprogramma werkte en Carolla's hulp inriep bij de voorbereiding voor een bokswedstrijd. De radio- en podcastmaker was destijds boksinstructeur.

"Adam en ik zijn het, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, niet vaak eens over politiek, maar ik ben dol op hem. Ik heb nog nooit met iemand gewerkt die grappiger is. Ik ben trots op hem", zei hij terwijl zijn stem brak. "Dit is een man die zich vanuit het niets heeft opgewerkt tot, letterlijk, miljonair, en als je het niet gelooft, hoor je hem het in elke show zeggen", grapte Kimmel daarna over zijn vriend.