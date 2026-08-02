De kinderen van Phil Collins stonden op het punt afscheid van hem te nemen toen hij in 2024 in het ziekenhuis was opgenomen vanwege overmatig alcoholgebruik. Dat vertelt de 75-jarige zanger aan The Sunday Times. Volgens Collins was de situatie zo ernstig dat "er beslissingen moesten worden genomen over zaken als: 'Moeten we Phil aan de beademing houden?'"

"Mijn nieren begaven het, mijn organen vielen gewoon stil", vertelt de Britse artiest. Hij kan zich dan ook niet herinneren dat zijn kinderen hem kwamen bezoeken om afscheid te nemen. "Ik had geen idee dat dit allemaal gaande was. Ze waren allemaal bang dat ze me niet meer zouden zien. Het had allemaal zo vreselijk mis kunnen gaan", aldus Collins, die vader is van vijf kinderen.

Uiteindelijk wist de zanger toch weer op te krabbelen. "Ik heb enorm veel geluk gehad dat ik daaruit ben gekomen", zegt hij daarover. "Het spreekt voor zich dat ik sindsdien geen druppel meer heb gedronken." Collins beëindigde zijn carrière als zanger en drummer mede om zijn verslechterde gezondheid.