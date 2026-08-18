Kinderen van Carolien Spoor niet blij met Laurentien-kapsel

Carolien Spoor speelt in het derde seizoen van de serie Máxima op Videoland de rol van prinses Laurentien. Voor deze rol liet Spoor haar lange haren kort knippen. Zelf is de actrice tevreden met haar nieuwe kapsel, maar thuis is niet iedereen enthousiast. "Mijn kinderen vinden het maar niks, maar ik ben er blij mee", vertelt Spoor aan het ANP tijdens een persmoment waarop de volledige nieuwe cast van de reeks is gepresenteerd.

Hoewel het derde seizoen van Máxima pas in 2028 te zien is, heeft Spoor zich voor de opnames ervan al uitgebreid verdiept in de prinses. Niet alleen haar uiterlijk viel haar daarbij op. "Ze heeft zoveel in haar carrière gedaan, met zoveel passie. Ze bijt zich echt vast." De actrice wil Laurentien vooral neerzetten als "een krachtige vrouw" die tegelijkertijd "heel liefdevol" is.

Voor haar vertolking begint Spoor naar eigen zeggen bij het karakter en komt de mimiek daarna. Ook over Laurentiens kenmerkende uitspraak maakt ze zich weinig zorgen. "Ik kom uit Den Haag, dus als ik aan mijn jeugd denk, komt die 'r' wel goed."

Liefdevol

De rol van prins Constantijn, de echtgenoot van prinses Laurentien, wordt in het derde seizoen overgenomen door acteur Teun Luijkx. Spoor en Luijkx hebben inmiddels gesproken met mensen die het paar in het echt ook kennen. "Die zeggen ook dat het een warm en liefdevol gezin en huwelijk is en dat ze veel met hun kinderen doen", aldus Spoor. Dat beeld wil ze meenemen in haar vertolking.

Luijkx raakte tijdens zijn voorbereiding eveneens gecharmeerd van zijn personage. Hij zag onder meer een interview waarin over Constantijn werd gezegd dat hij een goede "bullshitradar" heeft en snel doorheeft wanneer mensen vanwege zijn status toenadering zoeken. "Hij zou wel iemand kunnen zijn met wie ik bevriend zou kunnen zijn", zegt Luijkx. Volgens informatie die hij van bekenden van de prins kreeg, is Constantijn "een heel aardige, grappige man".

Ruilen met het prinselijk paar zouden de acteurs overigens niet willen. Volgens Luijkx lijkt het hem zwaar om binnen de koninklijke familie een zo normaal mogelijk leven voor jezelf en je kinderen te willen leiden, terwijl je tegelijkertijd voortdurend in de publieke belangstelling staat.