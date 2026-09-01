Klaas van Eerden en zijn vrouw Anna zijn gescheiden. Dat maakt de cabaretier en presentator dinsdag bekend in een bericht op Instagram. Van Eerden (51) laat weten dat de beslissing om uit elkaar te gaan begin dit jaar al is genomen.

"We hebben eerst de ruimte genomen om dit samen met onze kinderen en met familie en vrienden een plek te geven", schrijft Van Eerden. "Nu de scheiding alweer een paar maanden officieel is en we beide inmiddels op een nieuwe plek wonen, is het ook tijd om het hier maar eens te melden."

Van Eerden laat weten "met veel geluk" terug te kijken op wat hij en zijn ex-vrouw samen hebben meegemaakt en opgebouwd. "Wat blijft is de liefde voor onze kinderen en voor elkaar, maar dan in een andere, nog steeds liefdevolle vorm." Van Eerden en zijn ex-vrouw hebben twee dochters.