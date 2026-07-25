KLM betreurt dat Katja Schuurman vastzit in Colombia

Vliegmaatschappij KLM "betreurt" het dat zangeres en presentatrice Katja Schuurman vastzit in Colombia na een geannuleerde vlucht. Volgens KLM duurt het langer dan normaal om passagiers een alternatieve vlucht te geven vanwege het hoogseizoen, meldt een woordvoerder aan het ANP. "We zijn heel druk bezig om alle passagiers zo snel mogelijk een passend alternatief te bieden, waaronder Katja Schuurman", aldus KLM.

De vliegmaatschappij vindt het "niet de bedoeling" dat Schuurman moeilijk contact krijgt met iemand van KLM. "Haar verzoek tot contact is ontvangen en wordt zo snel mogelijk opgepakt. Ze kan erop vertrouwen dat we er alles aan doen om alle passagiers die vaststaan in Cartagena zo snel mogelijk om te boeken."

KLM bevestigt dat het toestel met een "technische storing" op het vliegveld in Cartagena staat.

Schuurman treedt zondagmiddag naar verwachting op in Amsterdam. Samen met zangeres Babette van Veen staat ze op het festival Milkshake.