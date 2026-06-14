De merchandise van de New York Knicks is razend populair na het winnen van de NBA-titel. Volgens onder meer Rolling Stone raken officiële kampioensshirts en petten online snel uitverkocht.

De Knicks veroverden zaterdag hun eerste NBA-kampioenschap sinds 1973 door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Kort na het laatste fluitsignaal verschenen speciale kampioensartikelen van onder meer Nike en Fanatics online.

Volgens Rolling Stone waren verschillende maten van de officiële kampioensshirts enkele uren na de titelwinst al niet meer verkrijgbaar. Fans konden ook massaal petten, hoodies en andere artikelen met het kampioenslogo bestellen.

De titelwinst zorgde voor grote feestvreugde onder Knicks-supporters. Ook beroemdheden als Spike Lee, Timothée Chalamet en Ben Stiller vierden het kampioenschap.