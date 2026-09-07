Koen van Heest van De Bankzitters is "supertrots" dat zijn vriendin Roxy Dekker volgend jaar gaat optreden in de Johan Cruijff ArenA. Dat vertelt hij in gesprek met het ANP. Ook laat Van Heest weten dat hij samen met haar op het podium zal staan. "Je kunt er zeker wel vanuit gaan dat ik erbij ben", aldus Van Heest. Of de andere leden van De Bankzitters er ook bij zijn, houdt hij nog in het midden. "Ik hoop van wel."

Maandagochtend om 10.00 uur begon de presale van haar show, die volgend jaar in april plaatsvindt in het Amsterdamse stadion. Dekker werd vanochtend door Van Heest wakker gebeld toen hij de hond uitliet. "Ik was bang dat ze anders de presale zou missen", zegt hij daarover. "En toen zei ze: 'Oh ja, ik had over vijf minuten mijn wekker staan'. Maar ze wilde nog één Instagram Story plaatsen dat de presale nu gaat beginnen."

Volgens Van Heest is Dekker er "heel relaxed over". "Dat is wel echt heel cool. Ik zou gewoon niet kunnen slapen. Maar zij zei: 'Ik ga die Arena doen. Ik heb er alle vertrouwen in'."

Inmiddels is de presale uitverkocht. De reguliere kaartverkoop voor haar soloshow start woensdag. Vorige week stond ze al met een reeks van vier uitverkochte concerten in de Ziggo Dome.