De komedie Een best wel heftige date van regisseur Tim Kamps is geselecteerd voor talloze buitenlandse festivals. De film is de komende maand te zien op queerfestivals in New York, Duitsland en Zwitserland. Ook heeft de Franse salesagent Outplay Films de Nederlandse komedie in de catalogus opgenomen.

De komedie gaat over twee jongens die samen op first date gaan in een restaurant dat wordt overvallen. Als het tweetal wordt gegijzeld, maken zij er maar het beste van en grijpen de kans aan om elkaar écht goed te leren kennen.

De hoofdrollen worden gespeeld door Yuani Blindenburg en Tobias Kersloot. Bijrollen zijn er voor Yannick van de Velde, Daniel Cornelissen en Bas Hoeflaak.

Het was de eerste filmregie voor regisseur Tim Kamps, die recent ook de roadmovie Champagne maakte. Een best wel heftige date is in Nederland te zien op NPO Start.