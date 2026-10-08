De komedie Wen er maar aan, met en van actrice Maike Meijer, heeft woensdagavond in de voorvertoningen in de Ladies Night een bezoekersrecord gebroken. De voorstellingen in tientallen bioscopen door het hele land op woensdag trokken meer dan 58.000 bezoekers. Daarmee is het de bestbezochte Ladies Night in tien jaar tijd, meldt distributeur Dutch FilmWorks.

Wen er maar aan is de verfilming van de bestseller van Meijer over een actrice van 50 in de overgang. Haar seksleven is non-existent, puberzoon Ole verzet zich tegen alles wat ze doet en ze raakt omdat ze te oud is haar vaste rol in een politieserie kwijt. Daarom besluit ze dat ze zichzelf moet herontdekken. Andere rollen zijn weggelegd voor Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen.

De film draait vanaf donderdag in meer dan 150 Nederlandse bioscopen.