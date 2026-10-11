De komedie Wen er maar aan, van en met actrice Maike Meijer, heeft binnen vier dagen meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de boekverfilming al in de eerste speelweek de status van Gouden Film behaald, meldt distributeur Dutch Filmworks. Sinds de coronapandemie haalde alleen de film Soof 3 uit 2022 deze status sneller.

Wen er maar aan gaat over een actrice van 50 in de overgang. Haar seksleven is non-existent, puberzoon Ole verzet zich tegen alles wat ze doet en ze wordt omdat ze te oud zou zijn ontslagen uit de politieserie waar ze al jaren in speelt. Daarom besluit M. dat ze zichzelf moet herontdekken. Andere rollen zijn weggelegd voor Bas Hoeflaak, Bianca Krijgsman, Hadewych Minis en Beppie Melissen.

De film van producent Kepler Film draait in meer dan 150 Nederlandse bioscopen. De komedie was ook de bestbezochte Ladies Night sinds de coronapandemie.