De Britse koning Charles is "bedroefd" door het overlijden van de Australische presentator Molly Meldrum. De journalist en platenproducer, een belangrijke naam in de Australische muziekindustrie, interviewde ooit de toenmalige prins Charles voor zijn muziekprogramma Countdown.

In het beruchte interview kwam een zenuwachtige Meldrum niet uit zijn woorden. Later maakte Charles nog een grapje over het interview. "Er is een oud gezegde in de showbusiness dat waarschuwt om nooit met dieren of kinderen te werken. Maar niemand had me voorbereid op Molly Meldrum", grapte Charles in 2014 in een speciale uitzending ter ere van het jubileum van de eerste uitzending van het programma.

Een medewerker van de koning zei volgens de BBC dat de koning "diepbedroefd" was door het overlijden van Meldrum. "Zijn interview met Molly is een moment dat hij en vele anderen nooit zullen vergeten - hij hoopt dat dit gesprek opnieuw voor een glimlach zal zorgen, terwijl Australiërs de nalatenschap van Molly eren als een ware grootheid in de muziekindustrie."