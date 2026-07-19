Koning Filip ontmoet Stromae bij bezoek aan GP van België

De Belgische koning Filip heeft zondagmiddag de Grote Prijs van België bijgewoond. De koning had rond het circuit van Spa-Francorchamps onder meer een ontmoeting met de Belgische zanger Stromae, die met de finishvlag mocht zwaaien.

Het bezoek van de koning aan de race was al eerder aangekondigd. Filip bezocht op de paddock faciliteiten van verschillende raceteams en sprak er ook met medewerkers van de technische teams.

Filip overhandigde na afloop van de race de trofee aan de Italiaan Kimi Antonelli, die zijn zesde seizoenszege boekte. Op het podium ontmoette hij ook de Nederlandse Red Bull-coureur Max Verstappen, die als derde was geëindigd.

Volgens Belgische media waren er nog meer prominenten bij de race aanwezig, zoals presentator Ruben van Gucht en oud-voetballer Jean-Marie Pfaff. Naast Filip waren er nog meer leden van de Belgische koninklijke familie. Ook prinsen Nicolas en Aymeric, de zoons van prins Laurent, waren in Francorchamps. Aymeric ambieert een eigen racecarrière. Hij rijdt in september zijn eerste officiële race.