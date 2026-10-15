Koningin Sonja heeft twee keramische potten gemaakt voor de ingang van de Dronning Sonja KunstStall, de naar haar vernoemde kunsthal in Oslo. Het Noorse hof heeft beelden gedeeld waarop te zien is dat Sonja erbij was toen de kunstwerken, van ieder 400 kilo, werden geplaatst. De moeder van koning Haakon maakte opnames met haar smartphone terwijl de potten werden neergezet.

Het hof deelt ook foto's waarop de 89-jarige Sonja aan het werk is. Daarop is te zien hoe ze vanaf een stelling met een overall aan en een mondkapje op de potten in de juiste kleuren spuit.

De koningin-moeder houdt zich al jaren bezig met keramiek en heeft haar inspiratie voor de nieuwe potten gehaald uit een kleinere pot uit de collectie van koningin Maud, de grootmoeder van koning Harald. Volgens het hof zijn de nieuwe werken de grootste potten die Sonja ooit heeft gemaakt.