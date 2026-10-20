KPop Demon Hunters-ster EJAE getrouwd met partner

EJAE, de zangeres achter de fictieve meidengroep HUNTR/X uit de animatiefilm KPop Demon Hunters, is getrouwd met haar partner Sam Kim. De zangeres vertelt over de bruiloft, die plaatsvond op 17 oktober, in een interview met Vogue.

Het stel gaf elkaar het ja-woord in de Zuid-Koreaanse stad Seoul. "Eerst waren we van plan om in november 2026 in Californië te trouwen, maar na overleg over de locatie besloten we uiteindelijk om het in Korea te doen en de datum te vervroegen naar oktober 2026. Daardoor hadden we ongeveer vier maanden om alles te regelen", vertelt de zangeres.

"Het was hectisch en een beetje stressvol, maar we deden het echt samen, en alles is perfect op zijn plek gevallen", aldus EJAE. Het stel leerde elkaar kennen in 2017 en verloofde zich vorig jaar.