Kranten in beroep tegen boetes om berichtgeving over Ozempic

DPG Media gaat in beroep tegen boetes die de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) heeft uitgedeeld vanwege de berichtgeving over de medicijnen Ozempic, Wegovy en Mounjaro als afslankmiddel. De inspectie vindt dat media niet mogen berichten over deze medicijnen alsof ze een middel zijn om af te vallen. Ook andere uitgevers hebben boetes gekregen en kondigen beroep aan.

Volgens DPG Media gaat het om twee artikelen over afslankmedicatie in het AD en de Volkskrant. "We gaan hier uiteraard tegen in beroep, omdat we het principieel oneens zijn met de standpunten van de inspectie", laat een woordvoerder weten aan het ANP. "Wat ons betreft wordt de persvrijheid hier onterecht ingeperkt en daar verzetten we ons fel tegen."

De Telegraaf, onderdeel van uitgever Mediahuis, heeft een voorgenomen boete ontvangen van de IGJ. Volgens hoofdredacteur Kamran Ullah gaat de krant ook in beroep als de boete definitief wordt vastgesteld. NRC, ook Mediahuis, verwacht de boete binnenkort. Adjunct-hoofdredacteur Lucas Brouwers ziet het als een "inperking van de persvrijheid" en verwacht dat ook zijn krant in beroep gaat als de boete wordt opgelegd.

Publieksreclame

Het FD berichtte dinsdag over forse boetes aan de vier dagbladen. DPG kreeg volgens de krant een boete van 51.000 euro. Volgens de IGJ hebben de kranten in hun artikelen publieksreclame gemaakt voor geneesmiddelen waarvoor een doktersrecept nodig is, en dat mag niet van de Geneesmiddelenwet. Daarbij is Ozempic in Nederland niet geregistreerd als afslankmedicijn, maar als medicijn tegen diabetes.

DPG is verbaasd dat de inspectie nu opnieuw boetes oplegt, terwijl er een hoger beroep loopt bij de Raad van State naar aanleiding van een soortgelijke zaak. In maart 2025 legde de IGJ ook al boetes op aan twee andere DPG-titels, De Stentor en Flair, voor het maken van publieksreclame voor geneesmiddelen. "We hopen dat de Raad van State hier snel een uitspraak over doet", aldus de woordvoerder.