Berget Lewis, Kris Kross Amsterdam en Numidia zitten dit jaar in de vakjury van het Junior Songfestival. Dat maakte AVROTROS, dat de finale van het evenement volgende week uitzendt, maandag bekend.

De vakjury bepaalt in combinatie met de kinderjury en de onlinestemmen van de kijkers thuis wie de winnaar van het Junior Songfestival wordt. De kinderjury bestaat dit jaar uit twee finalisten van vorig jaar, winnaar Meadow en jongensgroep LEVEL UP.

In de finale van het Junior Songfestival staan vier acts: de 12-jarige Nolan, Vajèn van 13, Maria (9) en de zeskoppige groep The Crossovers. De uitzending wordt gepresenteerd door Stefania Liberakakis en Matheu Hinzen en is op zaterdag 19 september bij AVROTROS op NPO Zapp te zien.