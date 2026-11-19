Het Stedelijk Museum in Amsterdam krijgt een nieuwe directeur. Krist Gruijthuijsen (1980) is de opvolger van Rein Wolfs die met pensioen gaat. Hij heeft de afgelopen twintig jaar een carrière opgebouwd in de kunstwereld, in binnen- en buitenland. Zo was hij onder meer directeur van het KW Institute for Contemporary Art in Berlijn en leidde hij in Amsterdam de afdeling beeldende kunst aan het Sandberg Instituut.

Gruijthuijsen is blij met zijn aanstelling: "Met zijn uitzonderlijke collectie en rijke historische nalatenschap draagt het Stedelijk een unieke verantwoordelijkheid, niet alleen ten aanzien van het verleden, maar juist ook ten aanzien van de toekomst met de kunst en de kunstenaar altijd als vertrekpunt. Ik zie het als een belangrijke opdracht om de relatie tussen het museum en Amsterdam verder te verdiepen."

Gruijthuijsen begint per 10 juli volgend jaar aan zijn nieuwe functie. Rein Wolfs (1960) is sinds 2019 directeur van het Stedelijk. Hij volgde Beatrix Ruf op.