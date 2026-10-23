Kristen Bell huilt wekelijks over opvoeding van dochters

Kristen Bell vindt het opvoeden van haar twee dochters tijdens hun puberteit geen makkelijke taak. "Het is zwaar. Denk vooral niet dat het voor mij makkelijk is omdat ik op jullie tv te zien ben. Het is vreselijk. Ik huil wekelijks", vertelde Bell in een openhartig interview met Bustle. Ze deelt de opvoeding van de 13-jarige Lincoln en de 11-jarige Delta met haar man Dax Shepard.

Volgens de 46-jarige actrice kan de "wervelstorm van de puberteit" ervoor zorgen dat ouders het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan. "En dan kun je denken: mijn kind is de enige die dit doet. En dat is gewoon niet waar." Ook gaat Bell naar eigen zeggen bewuster om met hoeveel ze van haar kinderen deelt op sociale media.

"Mijn belangrijkste taak in het leven is die twee beschermen. Ik denk dat we als ouders tot de conclusie zijn gekomen dat we alle schattige dingen kunnen delen als ze klein zijn", vertelt Bell. Maar nu haar kinderen ouder zijn, is ze naar eigen zeggen terughoudender geworden met het delen van foto's van haar dochters en schermt ze hun gezichten af. "De situatie is veranderd nu ze mogelijk zelf met media in aanraking komen." Volgens Bell staan haar dochters op nummer één en is het belangrijk om hun privacy te respecteren.