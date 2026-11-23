De Griekse oppositie is kritisch op premier Kyriakos Mitsotakis en zijn uitspraken over het populaire spel GTA VI, schrijft nieuwssite Politico. Mitsotakis stelde afgelopen vrijdag voor dat ouderen in het land een eenmalige staatsuitkering van 400 euro zouden kunnen gebruiken om het computerspel voor hun kleinkinderen te kopen.

De oppositie benadrukt dat het spel vol geweld zit en ongeschikt is voor kinderen. Ook de socialistische partij PASOK haalde uit naar Mitsotakis. De regering stemde onlangs nog voor een verbod op sociale media voor jongeren onder de 15 jaar, maar zou volgens de partij nu een spel promoten dat wordt afgeraden voor iedereen onder de 18 jaar.

GTA VI kwam afgelopen donderdag uit en heeft op de eerste dag bijna 3,8 miljard dollar (3,5 miljard euro) aan omzet opgeleverd. Daarmee heeft het bedrijf Rockstar Games een record gevestigd.