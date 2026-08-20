Kritiek op moeder Hayden Panettiere na reactie overlijden dochter

De reactie van de moeder van de overleden actrice Hayden Panettiere heeft tot kritiek geleid. Nadat presentatrice Gayle King zich al kritisch had uitgelaten over de woorden van Lesley Vogel, heeft ook actrice en presentatrice Holly Robinson Peete haar ongenoegen geuit. Volgens Peete mist de reactie van Vogel "integriteit".

Vogel zei na het overlijden van haar dochter dat Panettiere "ongelooflijk getalenteerd" was, maar wees ook op de moeilijkheden van opgroeien in de entertainmentindustrie. Volgens haar is het niet ongebruikelijk dat jonge sterren "helaas het verkeerde pad" kiezen. Panettiere en haar moeder hadden op het moment van haar overlijden geen contact.

Peete vindt dat Vogel daarmee haar eigen rol buiten beschouwing laat. "Als je geen verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat jij haar in de industrie hebt gebracht die haar uiteindelijk problemen heeft bezorgd, heeft niets wat je zegt enige integriteit", schreef ze op X. Ook merkte Peete op dat Vogel niet zei dat ze haar dochter zou missen of van haar hield.

King uitte woensdag in CBS Mornings al kritiek op de verklaring. Ze vond het pijnlijk dat Vogel na de dood van haar dochter ervoor koos deze boodschap naar buiten te brengen. "Bedankt mam, voor niets", reageerde King.