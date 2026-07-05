De langverwachte reboot van het satirische consumentenprogramma Ook dat nog! stopt al na één seizoen. Dat heeft KRO-NCRV zondag bevestigd aan het ANP. Cabaretier Margôt Ros zei zondagmiddag in een radio-interview dat de omroep het programma heeft geschrapt.

"We kijken terug op een mooi eerste seizoen en zijn trots op wat er is neergezet", meldt een woordvoerder van KRO-NCRV. "Tegelijkertijd moeten we scherpe keuzes maken in onze programmering en besteding van middelen. Om die redenen is er besloten andere keuzes te maken."

Het populaire programma keerde afgelopen najaar na 22 jaar terug op televisie. In het programma stelde een vast panel consumentenproblemen op humoristische wijze aan de kaak.

In de oude versie, die werd bekroond met een Gouden Televizier-Ring, waren onder anderen Sylvia Millecam, Hans Böhm, Alfred van den Heuvel en Bavo Galema te zien. Het panel in de doorstart bestond naast Ros uit Stefan de Walle, Jelka van Houten en Nabil Aoulad Ayad. De presentatie was in handen van Herman van der Zandt.