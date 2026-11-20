De stemmen van Soy Kroon en Bettina Holwerda zijn te horen in de Nederlandse versie van de Netflix-film Steps, meldt Netflix vrijdag. In de animatiefilm, die is gebaseerd op het sprookje van Assepoester, is Kroon te horen als de stem van de prins en Holwerda spreekt de stem van Assepoester in.

Ook Tara Hetharia, Fé van Kessel, Nienke van Dijk, Hetty Heyting, Simon Zwiers, Yannick de Waal en Vayèn Winterkamp maken deel uit van de Nederlandse stemmencast. In de Engelstalige versie spreken Daniel Radcliffe en Amanda Seyfried de hoofdrollen in.

Het bekende verhaal van Assepoester krijgt een heel andere wending doordat het toverstokje van de goede fee in de animatiefilm wordt gestolen en het koninklijk bal wordt verpest. De film is vanaf vrijdag te zien op de streamingdienst.