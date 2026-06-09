Kudrow en Sorvino in Romy and Michele's High School Reunion 2

Lisa Kudrow en Mira Sorvino keren terug voor een vervolg op Romy and Michele's High School Reunion. Dat meldt onder meer het Amerikaanse vakblad Variety. De opnames van de film gingen onlangs van start.

De film uit 1997 focust op twee vriendinnen, gespeeld door Lisa Kudrow en Mira Sorvino, die tijdens de reünie van hun middelbare school liegen over hun succesvolle carrières om indruk te maken op klasgenoten. Sorvino en Kudrow, die opnieuw de hoofdrollen vertolken van Romy en Michele, zijn ook betrokken als producent.

Ook Janeane Garofalo, Alan Cumming, Camryn Manheim en Julia Campbell keren terug voor het vervolg. Daarnaast zijn er rollen weggelegd voor onder anderen Keegan-Michael Key en Breckin Meyer.

Het scenario van de aankomende film is opnieuw geschreven door Robin Schiff. De regie ligt in handen van Tim Federle. Details over het plot en de releasedatum zijn nog niet bekend.