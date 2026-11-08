De 39e editie van kunstbeurs PAN Amsterdam heeft dit jaar 44.000 bezoekers getrokken. Dat maakte de organisatie zondag bekend na afloop van de beurs in RAI Amsterdam. Volgens de organisatie deden ook verschillende Nederlandse en buitenlandse musea aankopen.

Zo kocht het Amsterdam Museum twee ontwerpen van modeontwerper Tess van Zalinge en verwierf het Stedelijk Museum Alkmaar een stilleven van Charley Toorop. Ook Museum Arnhem, Kunstmuseum Den Haag en het Rijksprentenkabinet deden aankopen.

"Wat deze editie vooral laat zien, is dat er volop vertrouwen is in bijzondere kunst en objecten van hoge kwaliteit", aldus beursdirecteur Mark Grol. De kunstbeurs vond plaats van 1 tot en met 8 november.