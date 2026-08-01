Kylie Minogue heeft fans zaterdag opnieuw hoop gegeven op een samenwerking met Madonna. Ze plaatste op TikTok een video waarin de twee zangeressen samen dansen op Minogues hit Can't Get You Out Of My Head.

Het filmpje lijkt opgenomen te zijn tijdens recente opnames van The Graham Norton Show, waarin Madonna centraal stond. Ook Minogue was daarin te gast. Toen een samenwerking ter sprake kwam, praatten beide zangeressen eromheen, zonder het te ontkennen. Minogue ontkrachtte eerder dit jaar al wel geruchten dat ze op het vorige maand uitgekomen Madonna-album CONFESSIONS II zou staan.

Fans schrijven in de reacties dat ze hopen dat er nu eindelijk een samenwerking komt. Ook hopen sommigen dat Minogue zaterdagnacht zal verschijnen tijdens Madonna's optreden in AFAS Live tijdens een Pride-feest.

De twee kennen elkaar al langer en zijn liefhebber van elkaars muziek. Tijdens een concert in Los Angeles van Madonna in 2024 verscheen Minogue al eens als verrassing op het podium.