Laatste film Rudolf van den Berg in première op NFF

De film Spinoza, de laatste film die regisseur Rudolf van den Berg maakte, gaat dit jaar in première tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht. Dat heeft het filmfestival woensdag bekendgemaakt.

Van den Berg overleed vorig jaar juli op 76-jarige leeftijd. De opnames van de film waren voor zijn dood al afgerond. In de historische dramafilm over het leven van de filosoof Spinoza spelen Pierre Bokma en Bart Bijnens de hoofdrollen.

Het NFF vindt dit jaar plaats van 25 september tot en met 2 oktober. De openingsfilm van dit jaar is Downtown van Michiel van Erp.