De thuiswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië is de best bekeken wedstrijd van de afgelopen interlandperiode. Volgens de voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO) trok de Nations League-wedstrijd gemiddeld 2,2 miljoen kijkers naar NPO 1. Het team van bondscoach Xavi Hernández won de wedstrijd met 2-1. Aanvoerder Virgil van Dijk speelde zondag zijn 100e interland voor Oranje.

Het Nederlands elftal speelde de afgelopen anderhalve week vier interlands voor de Nations League. De interlandperiode begon met de wedstrijd tegen Duitsland, die eindigde in een gelijkspel en 1,8 miljoen kijkers trok naar NPO 3. De uitwedstrijd daarna tegen Servië (1-2) werd door 2 miljoen mensen bekeken op NPO 1 en het duel met Griekenland (2-2) van afgelopen donderdag trok 1,9 miljoen kijkers en was te zien op NPO 3. Nederland staat nu bovenaan en speelt in november de laatste twee poulewedstrijden.

Vooral de wekelijkse talkshow Oranje Zondag van Hélène Hendriks leed onder de populariteit van de voetbalwedstrijd. Het programma trok gemiddeld 650.000 kijkers, terwijl vorige week nog bijna 900.000 mensen keken.