Lady Gaga is voor het eerst moeder geworden. De Amerikaanse popster heeft samen met haar verloofde Michael Polansky een kind gekregen, melden Amerikaanse media waaronder People en Page Six.

Een bron bevestigde de geboorte aan beide media. Wanneer het kind is geboren en wat de naam en het geslacht zijn, is niet bekendgemaakt.

De 40-jarige zangeres, die eigenlijk Stefani Germanotta heet, heeft sinds 2020 een relatie met ondernemer Polansky. Het stel verloofde zich in 2024. Lady Gaga sprak de afgelopen jaren meerdere keren over haar wens om kinderen te krijgen.

De zangeres rondde in april haar wereldtournee The Mayhem Ball af. Haar album Mayhem won eerder dit jaar een Grammy.