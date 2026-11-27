De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey is bijna klaar met haar aankomende album Stove en zusteralbum Spyda. De zangeres zegt in een Instagrampost erg blij te zijn met de albums. "Ze komen op het perfecte moment, als je kijkt naar hoeveel muziek erop staat", aldus Del Rey. Er is nog geen releasedatum bekend.

Volgens de zangeres zijn de albums "een ongewoon duo". "Ze maken duidelijk waar ik ben begonnen toen ik het vier jaar geleden aankondigde en wat mijn perspectief nu is."

Del Reys meest recente album, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, kwam uit in 2023. In Nederland bereikte het album de eerste plaats in de Album Top 100.