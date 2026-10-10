Lance Bass verdiende bijna niets in de hoogtijdagen van *NSYNC. De zanger beweert in een interview met The Zach Sang Show dat hij destijds een dagvergoeding van 35 dollar kreeg, terwijl de boyband over de hele wereld successen boekte.

"Mensen denken dat ik stinkend rijk ben geworden van *NSYNC, maar nee", zegt de inmiddels 48-jarige Bass. "Helemaal niet. Ik heb met *NSYNC geen geld verdiend, echt bijna niks." De zanger zei dat hij nog wel royalty's ontvangt, maar dat het "niet veel is", en dat hij veel meer verdiende nadat de boyband in 2002 stopte.

Het geld dat *NSYNC verdiende, ging volgens Bass vooral naar anderen, zoals de platenmaatschappij en de manager van de groep. De zanger koestert echter geen wrok.