Laura Dern eert George Clooney tijdens filmfestival Venetië

Laura Dern houdt woensdag een toespraak ter ere van George Clooney tijdens de opening van het filmfestival van Venetië. De 65-jarige acteur ontvangt tijdens de ceremonie een Gouden Leeuw voor zijn gehele carrière, meldt Variety.

Clooney wordt onderscheiden voor zijn werk als acteur, regisseur en producent. Het festival roemt daarnaast zijn inzet voor sociale en humanitaire doelen. De Amerikaan behoort tot de drie mensen die gedurende hun carrière in zes verschillende categorieën voor een Oscar zijn genomineerd.

Dern en Clooney waren vorig jaar samen te zien in Jay Kelly, die toen meedong naar de Gouden Leeuw in Venetië. Dern hield in 2006 op hetzelfde festival ook de toespraak ter ere van David Lynch, toen hij een Gouden Leeuw voor zijn gehele oeuvre ontving.

De 83e editie van het filmfestival van Venetië begint woensdag en duurt tot en met 12 september.