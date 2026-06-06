Laura Tesoro vindt haar verschijning vorige week in de finale van The Voice van Vlaanderen met terugwerkende kracht totaal onverantwoord. De zangeres, coach in het programma, ging ondanks dat ze enkele uren eerder een spoedoperatie onderging vanwege een blindedarmontsteking toch naar de opnames. "Neem er geen voorbeeld aan", zegt ze nu.

"Op een schaal van één tot tien was het een tien qua onverantwoord zijn", zei de 29-jarige Tesoro tegen de Vlaamse radiozender Radio 2. Ze vertelde dat ze rond 15.00 uur werd ontslagen uit het ziekenhuis en daarna rechtstreeks naar de tv-studio reed. Daarna leek het naar omstandigheden goed te gaan, maar dat had volgens Tesoro vooral met adrenaline te maken. "Toen dat weg was, vroeg ik me wel af: wat zit ik hier eigenlijk te doen?"

Tesoro was voor het eerst een volwaardig coach in de Vlaamse variant van The Voice. In de jury zat dit jaar ook Joost Klein.