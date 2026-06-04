Zangeres Lauryn Hill wordt tijdens de BET Awards geëerd met een Living Legend Icon Award. Dat maakt de organisatie donderdag bekend. De jaarlijkse prijsuitreiking vindt plaats op 28 juni in het Peacock Theater in Los Angeles.

"Ms. Lauryn Hill heeft altijd de regels herschreven", schrijft BET in een verklaring op sociale media. "Nu, decennia nadat haar stem voor het eerst de cultuur openbaarde, geven we haar eindelijk de erkenning die ze altijd al verdiende."

Tijdens de BET Awards worden de beste Afro-Amerikaanse acteurs, artiesten en makers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Living Legend Icon Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. De presentatie ligt in handen van komiek Druski.