Laverne Cox (54) zegt dat zij het afgelopen jaar veel inkomsten is misgelopen door veranderingen rond diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid (DEI) in de Verenigde Staten. De transgenderactrice vertelt in een interview met Attitude dat bedrijven volgens haar terughoudender zijn geworden om met haar samen te werken. Onder president Donald Trump zijn diverse DEI-programma's bij overheidsinstanties en bedrijven teruggeschroefd.

De actrice, die bekend werd door haar rol in de serie Orange Is the New Black, zegt dat ze door die ontwikkeling minder opdrachten kreeg. "Ik ben zoveel geld verloren door deze regering in het afgelopen jaar", aldus Cox. Volgens haar verdwenen onder meer opdrachten als spreker. "Ik had nooit gedacht dat speeches op universiteiten zouden opdrogen."

Cox stelt dat zij de afgelopen tijd heeft moeten terugvallen op spaargeld en haar pensioenfonds. Volgens haar zijn bedrijven huiverig geworden voor initiatieven die worden geassocieerd met diversiteit, gelijkheid en inclusie.