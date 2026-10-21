Lea Michele in gesprek over terugkeer in reboot Glee

Lea Michele keert mogelijk terug als Rachel Berry in de reboot van Glee. De 40-jarige Amerikaanse actrice zou daarover in gesprek zijn, zo melden bronnen aan Deadline.

Eerder werd bekend dat de reboot van de populaire serie uit 2009 op Disney+ zal verschijnen. Hoewel nog niet bekend is wie van de originele cast zal terugkeren in de serie, vertelde bedenker Ryan Murphy dat hij contact had met "tien van de originele castleden". Niet iedereen van de serie zal in de reboot te zien zijn. Meerdere acteurs uit Glee zijn de afgelopen jaren overleden.

Naast Michele zou ook Matthew Morrison interesse tonen in de serie. Hij zou volgens Deadline echter niet terug willen keren als acteur, maar onderdeel van het project willen worden. Details zijn daarover niet bekendgemaakt.

Glee speelde zich af op William McKinley High School en volgde de leden van New Directions, een glee club die meedeed aan wedstrijden voor showkoren. Ondertussen kregen ze te maken met maatschappelijke kwesties. In elke aflevering was een muzikaal optreden te zien. De serie won meerdere prijzen, waaronder zes Emmy's. Het is nog niet bekend wanneer opnames voor de reboot beginnen.