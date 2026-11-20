De organisaties in de zogeheten Leescoalitie hebben hun "afschuw" uitgesproken over de boekverbrandingen die te zien waren in de Zembla-documentaire De neonazi-files. Onder meer Stichting CPNB, KB nationale bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken noemen de boekverbrandingen een "aanval op de literatuur en democratische waarden".

"Het verbranden van boeken is niet zomaar een daad van vernieling. Het is een doelbewuste actie van intimidatie en uitsluiting", aldus de Leescoalitie. "Een bloeiende leescultuur versterkt onze democratie. Het staat voor vrijheid, pluriformiteit, culturele diversiteit en bescherming tegen uitsluiting. Daarom laten we onze stem horen en roepen we iedereen op om dat ook te doen."

Ook Stichting Lezen, het Nederlands Letterenfonds, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Taalunie, Stichting Lezen en Schrijven, De Schoolschrijver en de Schrijverscentrale zitten in de Leescoalitie. Dat is een samenwerkingsverband dat zich onder meer inzet voor geletterdheid.

De documentaire van Zembla ging over kooivechttoernooien van neonazistische vechtclubs. Onder meer de fractievoorzitter van de FVD in Den Bosch, Ramon van Asch, was bij een van de gevechten aanwezig. Daarnaast werden beelden getoond van een bijeenkomst waar boeken van Joodse schrijvers werden verbrand ter gelegenheid van de geboortedag van Adolf Hitler.