Lenny Kuhr verkoopt de gitaar waarop zij eind jaren zestig het beroemde lied De Troubadour schreef. Dat meldt de 76-jarige zangeres woensdag op Facebook. Kuhr gaat binnenkort naar Israël emigreren en wil van haar spullen af. Met De Troubadour won de artieste in 1969 het Eurovisie Songfestival.

Overigens trad Kuhr met een andere gitaar op tijdens het liedjesfestijn zelf. "Maar hij speelt nog goed en heeft sentimentele waarde", aldus de zangeres. "Ik neem maar twee gitaren mee naar Israël dus moet ik helaas tot de verkoop overgaan. Voor de liefhebber: wie biedt?"

Rob Frank, de man van Kuhr, laat woensdagavond aan het ANP weten dat ze nog niet besloten hebben hoe lang de spontane veiling duurt. "We gaan over een paar dagen eens kijken wie het meeste geboden heeft", zegt hij. "Het geld gaat naar een goed doel, denk ik."

Het echtpaar is druk bezig met opruimen, voorafgaand aan de emigratie. "We hebben bijvoorbeeld ook nog de twee jurken die Frank Govers destijds heeft gemaakt voor Lenny, en waarmee ze op het podium stond in 1969. Maar die gaan vermoedelijk wel naar een museum."