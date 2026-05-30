Leontine Ruiters blikt terug op zware week na auto-ongeluk

Leontine Ruiters heeft de afgelopen week als "een behoorlijke rollercoaster" ervaren. Dat schrijft de ex-vrouw van Marco Borsato in een bericht op Instagram. Ruiters raakte vorig weekend met haar dochter Jada betrokken bij een zwaar auto-ongeluk op Ibiza, waar zij gekneusde ribben aan overhield.

De 58-jarige presentatrice schrijft in het bericht over een shoot en lunch, die vrijdag plaatsvonden op het Spaanse eiland. Op beelden is onder meer te zien hoe zij wordt opgemaakt door visagist Leco van Zadelhoff. Ruiters is naar eigen zeggen "dankbaar dat we het door hebben kunnen laten gaan".

Ruiters en haar dochter Jada zaten in een taxi die frontaal botste op een automobilist die op de verkeerde weghelft was beland. De twee moesten na het ongeluk naar een ziekenhuis.