Lidewij de Vos bevallen van dochter

Lidewij de Vos is moeder geworden. De Forum voor Democratie-partijleider is in de nacht van zaterdag op zondag bevallen van een dochter, laat ze weten via Facebook. "Grenzeloos verliefd en dankbaar", schrijft ze bij een foto waarop het handje van de baby te zien is.

De Vos deelt dat zij en haar partner Massimo Etalle "de trotse en zielsgelukkige ouders" zijn van "een wonderschoon klein meisje". "We maken het alledrie uitstekend en genieten met volle teugen van elkaar en van alle liefdevolle felicitaties die ons bereiken", sluit ze het bericht af.

De FvD-leider ging tijdens het zomerreces met verlof. De oud-voorzitter van de jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, Iem al Biyati, nam haar taken tijdelijk over.